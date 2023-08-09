Праздник 9 августа в народе получил названия Пантелеймон Целитель или Пантелеймон Кочанный.
Святой стал известен особенными навыкам врачевания и добрым нравом.
Святой лечил людей бесплатно - народ выходил от Пантелеймона Целителя полон сил и энергии, а лечение занимало не больше десяти минут.
С сегодняшнего дня капустные вилки начинают формироваться, а урожай прошлогодней капусты использовался в качестве начинки для пирогов.
9 августа было принято идти в церковь, они освящали колосья, которые были собраны с полей.
Новая денежная помощь, к украинцам придут комиссии: "Владельцы жилья должны…"
Есть погибшие, жилье разнесло на куски: оккупанты забросали дома авиабомбами
Новая трагедия на отдыхе в Киеве: жертв с каждым днем все больше
Звезда "Квартал 95" вмешался в скандал и обидел женщин: "Какой же ты отвратительный"
"Все к нам будете в рванных колготках приезжать": Басков едко унизил Полякову, звезда ответила
После этого до следующего лета урожай колосья хранился в доме.
Малыши, которые родились сегодня, 9 августа, могут иметь скрытые навыки врачевания.
Также сегодня нужно следить за погодой, если навозные жуки пролетают низко над землей — ждите хорошей погоды.
Так, где конец радуги опускается к воде — в той части ждите дождей.
Если утки начали активно плескаться в воде или кричать — надвигается ненастье.
Фазан усаживается на ветки деревьев с вечера — будет ясный день, и сухая, теплая осень.
Сегодня запрещается заниматься любой тяжелой работой, таке 9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, считается, что его может сжечь Пантелеймон.
Также по народному поверью, в этот день запрещено равнодушно проходить мимо чужой беды - нужно помогать ближнему.
Источник: РБК.
Последние новости:
Судьба Рождества в Украине окончательно решена: когда будем праздновать.
Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.
Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.