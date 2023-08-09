Праздник 9 августа в народе получил названия Пантелеймон Целитель или Пантелеймон Кочанный.

Святой стал известен особенными навыкам врачевания и добрым нравом.

Святой лечил людей бесплатно - народ выходил от Пантелеймона Целителя полон сил и энергии, а лечение занимало не больше десяти минут.

С сегодняшнего дня капустные вилки начинают формироваться, а урожай прошлогодней капусты использовался в качестве начинки для пирогов.

9 августа было принято идти в церковь, они освящали колосья, которые были собраны с полей.

После этого до следующего лета урожай колосья хранился в доме.

Малыши, которые родились сегодня, 9 августа, могут иметь скрытые навыки врачевания.

Также сегодня нужно следить за погодой, если навозные жуки пролетают низко над землей — ждите хорошей погоды.

Так, где конец радуги опускается к воде — в той части ждите дождей.

Если утки начали активно плескаться в воде или кричать — надвигается ненастье.

Фазан усаживается на ветки деревьев с вечера — будет ясный день, и сухая, теплая осень.

Сегодня запрещается заниматься любой тяжелой работой, таке 9 августа нельзя перевозить и заготавливать сено, считается, что его может сжечь Пантелеймон.

Также по народному поверью, в этот день запрещено равнодушно проходить мимо чужой беды - нужно помогать ближнему.

Источник: РБК.

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