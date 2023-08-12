Авторы проекта считают, что введение нового праздника положительно повлияет на укрепление национального единства в Украине.

В Украине планируют ввести новый государственный праздник. Стало известно, будет ли в этот день выходной для украинцев. Соответствующий законопроект №9574 был зарегистрирован на сайте Верховной Рады 7 августа.

Так, в Украине планируется внедрить новый государственный праздник – День благодарения, что предоставит каждому украинцу возможность выразить благодарность тем, кого он желает. Инициатива предусматривает избрание 22 октября в качестве даты для этого праздника и его выходным днем.

В пояснительной записке говорится, что празднование Дня благодарения имеет под собой логические основания: прежде всего, это будет способствовать росту благодарности на общегосударственном уровне, где каждый человек сможет официально выразить свою благодарность тем, кому он этого желает.

Авторы законопроекта объясняют, что выбранная дата приходится на осень, период богатого урожая, что будет способствовать установлению традиции отмечать праздник вместе за семейным столом. За рубежом 22 октября отмечают День положительных изменений.

Дополнительно указывается, что главной целью нового праздника является "закрепление национальной благодарности на общегосударственном уровне и установление традиции выражать благодарность тем, кто этого заслуживает".

Авторы проекта считают, что введение Дня благодарения положительно повлияет на укрепление национального единства в Украине.

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