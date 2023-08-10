10 августа в церковном календаре – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.

10 августа отмечается народный праздник 10 августа - Прохоров день.

Наши предки 10 августа ходили в лес за грибами в хорошем настроении, ведь можно вернуться ни с чем.

Первый собранный урожай наши предки отдавали другим - тогда урожай будет хорошим и удачным для вас.

10 августа нельзя менять, продавать или отдавать вещи, потому что удача может уйти с ними.

Запрещено проводить финансовые операции и сделки, кроме того нельзя прикасаться к треснувшим зеркалам и смотреть в них не стоит - иначе навлечете беду.

Играть свадьбу также не рекомендуется, раньше верили, что в ином случае будет сложно продержаться вместе до старости.

Меняться чем-нибудь также нельзя, иначе вещь испортится или пропадет.

Не стоит брать и давать деньги взаймы, также на Прохора и Пармена люди избегали покупок - ведь все, что будет куплено 10 августа, может не прослужить долго.

Также было принято следить за погодой сегодня, если есть роса – день будет солнечным, а если утром туман - ждите хорошую погоду.

Дождь без ветра – будет непогода. Облака высоко – будет сухая и ясная погода.

Источник: novy.tv.

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