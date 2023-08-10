10 августа в церковном календаре – день памяти апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена.
10 августа отмечается народный праздник 10 августа - Прохоров день.
Наши предки 10 августа ходили в лес за грибами в хорошем настроении, ведь можно вернуться ни с чем.
Первый собранный урожай наши предки отдавали другим - тогда урожай будет хорошим и удачным для вас.
10 августа нельзя менять, продавать или отдавать вещи, потому что удача может уйти с ними.
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Запрещено проводить финансовые операции и сделки, кроме того нельзя прикасаться к треснувшим зеркалам и смотреть в них не стоит - иначе навлечете беду.
Играть свадьбу также не рекомендуется, раньше верили, что в ином случае будет сложно продержаться вместе до старости.
Меняться чем-нибудь также нельзя, иначе вещь испортится или пропадет.
Не стоит брать и давать деньги взаймы, также на Прохора и Пармена люди избегали покупок - ведь все, что будет куплено 10 августа, может не прослужить долго.
Также было принято следить за погодой сегодня, если есть роса – день будет солнечным, а если утром туман - ждите хорошую погоду.
Дождь без ветра – будет непогода. Облака высоко – будет сухая и ясная погода.
Источник: novy.tv.
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