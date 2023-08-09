В этом месяце более 1 млн. 200 тыс. клиентов передали показания своих счетчиков с помощью сервисов ГК "Нафтогаз Украины". Но, несмотря на эти показатели, многие украинцы сталкиваются с проблемами. Потребители услуг "Нафтогаз Украины" рассказали в сети о неприятной ситуации, которая с ними произошла.

Украинка, пользующаяся услугами "Нафтогаз Украины", рассказала, что не смогла передать показатели счетчика. Все потому, что ей не удается зайти в свой личный кабинет на сайте "Нафтогаз Украины" из-за какого-то неизвестного пароля. Поэтому возникла неприятная ситуация, ведь не приходят даже квитанции за потребленный газ.

"Хочу зарегистрироваться повторно, а оно выдает глупости, что вы уже зарегистрированы, а войти не допускает. Непонятно, как с этим справиться. Показатели передаю в 104 кабинет. Оплату производим ежемесячно в первых числах. Например оплатили за июль 01.08.2023 года. Квитанции почему-то не поступают и нет возможности контролировать расчеты за потребленный газ", - рассказала клиентка "Нафтогаз Украины".

О такой же ситуации рассказывает и другая украинка. Она также не может зайти в личный кабинет "Нафтогаз Украины" из-за того, что у нее нет пароля. Зарегистрироваться на сайте тоже украинка не может, ведь сообщается, что она якобы уже зарегистрирована – хотя это не так.

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Также сообщалось, что люди жалуются на несуществующие долги от "Нафтогаз Украины".

Напомним также, что "Нафтогаз" доконал неприятной проблемой.