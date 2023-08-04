Клієнти «Нафтогаз України» масово повідомляють про некоретні цифри, які вони бачать в своїх платіжках.

"Нафтогаз України" вже відреагував, пише Politeka.net.

«… В 90-ті роки ми напалювали старим котлом 890кубів газу при морозі на вулиці - 30 градусів. Зараз при теплій зимі той самий котел напалює 1000 кубів з гаком, про морозні дні я взагалі мовчу. Хата моя 104 квадрати.

По друге, в травні місяці 22-го року ( коли вже йшла війна повномаштабна) приїхали газовикі місцеві… впаяли мені борг в 122 тис.грн, та відрізали газопостачання. Питання, куди і як моя сім'я могла в травні місяці використати на таку суму кубів газу? Вже другий рік я не можу добитись правди!», - йдеться у черговій скарзі, яка з’явилася на сторінці «Нафтогаз України».

Ще одна клієнтка повідомила, що така сама ситуація не тільки у цієї жінки:

«Така ситуація не лише у вас.З неіснуючими боргами люди стикнулися по всій Україні. І головне - не мож нічого доказвти. Навіть при наявності усіх квитанцій по оплаті з вказаними показниками і збереженими скрінфото лічильника. За кожний місяць. У газконторі стоять на своєму ‐ маєте заплатити і все, бо так порахувала система».

У «Нафтогаз України» відреагували на скаргу, пообіцявши розібратись з ситуацією.

«Для перевірки інформації, будь ласка, надайте номер особового рахунку. Разом з Вами в усьому розберемось…», - запевнили у «Нафтогаз України».

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