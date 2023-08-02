«Нафтогаз України» обурив споживача побутового газу проблемою, яка, за його словами, не вирішується вже три місяці.

На сторінці «Нафтогаз України» у Facebook розлючений споживач повідомив про проблеми з особистим кабінетом.

«Уже три місяці не можу зайти в особистий кабінет. Коли намагаюсь зайти, комп'ютер пише: Додаток не активний. Цей додаток зараз не доступний.Його розробник знає про цю проблему. Ви можете війти в обліковий, коли додаток буде активовано повторно. І що це означає?», - обурюється клієнт «Нафтогаз України».

Споживач також підкреслив, що раніше додаток працював відмінно і нарікань не було.

«Але останні три місяці це якийсь жах. Я не професор,а простий пенсіонер і не зовсім розбираюсь в ваших цих проблемах .Зробіть хоть щось толкове для людей,в крайньому разі залиште той додаток який був раніше», - вимагає клієнт від «Нафтогаз України».

Також чоловік повдомив, що сплачуват за газ на даний момент відмовляється:

«До побачення. Платити буду, як буде нормально працювати Особистий кабінет. Дістали».

У «Нафтогаз України» на скаргу оперативно відреагували, запевнивши, що відповідь була надана в особистих повідомленнях.

«Ми з розумінням ставимось до Вашої ситуації. Переглянули надану Вами інформацію повторно та надали відповідь в особистих повідомленнях (месенджері)», - підкреслили в «Нафтогаз України».

Нагадаємо, «Нафтогаз України» раніше повідомив, що з 28 липня, і традиційно до 5 серпня можна передавати показання лічильника через їхні сервіси обліку газу.

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