«Нафтогаз України» пояснив, як діяти при виникненні досить популярної проблеми – переплаті за газ.

«Нафтогаз України» запевнив, що повернути гроші можна, пише Politeka.net.

Про це «Нафтогаз» повідомив у відповіді на скаргу клієнта.

«Що робити, якщо була переплата на певну суму. Постачальник змінився. На даний час це Нафогаз. Звертався в газове господарство. Розвели руками... Потребували платіжні чеки, втрачено. Особовий рахунок той самий, а кошти в трубу? Сума не маленька», - повідомив споживач на сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.

Відповідаючи на скаргу, щодо переплати за газ, «Нафтогаз України» роз’яснив, що робити у такому випадку.

«Якщо Ви маєте переплату від попереднього постачальника, повернути переплату можливо на свій банківський рахунок. Для цього слід написати заяву Вашому попередньому постачальнику газу, прикріпивши копії кількох документів.

Надіслати заяву можна на офіційну поштову або електронну адресу попереднього постачальника», - підкреслили в «Нафтогаз України».

Також у «Нафтогаз» додали, що у випадку, якщо чеки втрачено, необхідно звернутись до установи, де здійснювали оплату та запросити дублікати чеків.

Нагадаємо, лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу.

«Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками, на жаль, не існує», - пояснювали раніше в «Нафтогаз України».

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