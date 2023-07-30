Клієнти «Нафтогаз України» нерідко скаржаться, що цифри у платіжках не відповідають дійсності.

Днями одна зі споживачок повідомила «Нафтогаз України», що їй нарахували "не ті" куби, пише Politeka.net.

«А це як розуміти? Подала показники Нафтогазу, ви їх передали в Львівгаз, а вони потім знов вам передали? Так допередавалися один одному, що замість поданих мною 24 кубів нарахували аж 0,65 куба», - повідомила клієнтка на сайті «Нафтогаз України» в Facebook.

«Нафтогаз України» на скаргу відреагував, зробивши пояснення.

«Через наші сервіси передані Вами показники потрапляють до Вашого облгазу. Розрахунок суми до оплати за постачання газу проводиться виключно на основі даних від облгазу», - запевнили в «Нафтогаз України».

Також «Нафтогаз України» нагадав принцип обліку обсягів спожитого газу: споживач, кожного місяця, з 1-го по 5 число передає показники лічильника Оператору ГРМ; Оператор ГРМ передає дані спожитого об’єму Оператору ГТС; ГПК «Нафтогаз України» подає запит щодо об’ємів по споживачам до Оператора ГТС, який в свою чергу надає дані по надісланому запиту.

Після цього ГПК «Нафтогаз України» і нараховує суму до оплати.

Нагадаємо, що з 28 липня, і традиційно до 5 серпня можна передавати показання лічильника через сервіси обліку газу «Нафтогаз України».

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