Клиенты «Нафтогаза Украины» нередко жалуются, что цифры в платежках не соответствуют действительности.

На днях одна из потребительниц сообщила «Нафтогаз Украины», что ей насчитали "не те" кубы, пишет Politeka.net.

«А это как понимать? Подала показатели Нафтогазу, вы их передали в Львовгаз, а они потом снова вам передали? Так допередавалися друг другу, что вместо поданных мной 24 кубов насчитали 0,65 куба», - сообщила клиентка на сайте «Нафтогаз Украины» в Facebook.

«Нафтогаз Украины» на жалобу отреагировал, сделав объяснение.

«Через наши сервисы передаваемые Вами показатели попадают в Ваш облгаз. Расчет суммы к оплате за поставки газа производится исключительно на основе данных от облгаза», - заверили в «Нафтогаз Украины».

Также «Нафтогаз Украины» напомнил принцип учета объемов потребленного газа: потребитель, каждый месяц, с 1 по 5 число передает показатели счетчика Оператору ГРМ; Оператор ГРМ передает данные потребленного объема Оператору ГТС; «Нафтогаз Украины» подает запрос по объемам по потребителям к Оператору ГТС, который в свою очередь предоставляет данные по отправленному запросу.

После этого «Нафтогаз Украины» и начисляет сумму к оплате.

Напомним, что с 28 июля и традиционно до 5 августа можно передавать показания счетчика через сервисы учета газа «Нафтогаз Украины».

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