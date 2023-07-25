«Нафтогаз України» відповів споживачам на актуальні питання, в тому числі щодо сплати за доставку газу, пише Politeka.net.

Так, одна зі споживачок, поцікавилась у «Нафтогаз України», чи потрібно платити за доставку газу і чи можливо, що її зовсім відмінили.

«ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу. Облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання. Тому, якщо Ви є клієнтом нашої компанії, то за постачання газу Ви сплачуєте до нашої компанії, а за розподіл газу до Вашого оператора ГРМ», - відповили в «Нафтогаз України» на запитання споживачки.

Додамо, із 1 січня 2023 року щомісячну плату за доставку газу розраховують, ґрунтуючись уже на нових даних споживання, тобто за попередній газовий рік. Газовим роком називається період з 1 жовтня одного року по 30 вересня наступного. Тобто для обрахування щомісячного платежу за розподіл газу на 2023 рік рахують кількість спожитих кубів газу з 1 жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року.

Нагадаємо також, що днями «Нафтогаз України» повідомив про важливі зміни:

«Шановні клієнти АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Вінницягаз» і АТ «Сумигаз». Відтепер передати показання лічильника та скористатись іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ГК «Нафтогаз України». Зокрема, з 28 липня по 5 серпня і надалі показання газового лічильника споживачам з Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua…».

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