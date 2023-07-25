«Нафтогаз Украины» ответил потребителям на актуальные вопросы, в том числе относительно уплаты за доставку газа, пишет Politeka.net.

Так, одна из потребительниц, поинтересовалась у «Нафтогаз Украины», нужно ли платить за доставку газа и возможно ли, что ее совсем отменили.

«ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа. Облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническому обслуживанию газовой сети и оборудованию. Поэтому, если Вы являетесь клиентом нашей компании, то за поставку газа Вы платите в нашу компанию, а за распределение газа к Вашему оператору ГРМ», - ответили в «Нафтогаз Украины» на вопросы потребительницы.

Добавим, с 1 января 2023 ежемесячную плату за доставку газа рассчитывают, основываясь уже на новых данных потребления, то есть за предыдущий газовый год. Газовым годом называется период с 1 октября одного года по 30 сентября следующего. То есть, для учета ежемесячного платежа за распределение газа на 2023 год считают количество потребленных кубов газа с 1 октября 2021 года по 30 сентября 2022 года.

Напомним также, что на днях «Нафтогаз Украины» сообщил о важных изменениях:

«Уважаемые клиенты АО «Днепропетровскгаз», АО «Винницагаз» и АО «Сумыгаз». Теперь передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ГК «Нафтогаз Украины». В частности, с 28 июля по 5 августа и дальше показания газового счетчика потребителям из Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей следует передавать с помощью сервисов my.gas.ua…».

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