«Нафтогаз України» повідомив українцям, у які дати чекати платіжок за газ у липні.

«Нафтогаз України», розповідаючи про формування, рух квитанцій та їх оплату повідомив, коли чекати на нові платіжки за газ.

«В липні квитанція за червень має бути у вас від 16 до 24 числа», - наголосив «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» також розповів, що формування квитанції починається з Отримання інформації від Оператора ГРМ (міськ- або облгаз) про спожиті об’єми газу за місяць. Їх вивантажують з інформаційної платформи Оператора газотранспортної системи України щомісяця після 9-го числа.

Також «Нафтогаз України» пояснив, за якою формулою відбувається разрахунок.

«Рахуємо за формулою: спожиті об’єми газу х діючий тариф 7,96 грн/м³ = сума до сплати», - пояснив «Нафтогаз України» споживачам.

Також «Нафтогаз України» радить клієнтам обирати онлайн рахунок, тобто відмовитись від паперової платіжки.

У свою чергу українці вказали «Нафтогаз України», що далеко не у всіх є така можливість:

«Врахуйте те, що більшість ваших клієнтів - звичайні пенсіонери(не завжди з міста). Не кожен має хоча б смартфон, а про термінали промовчу…».

Раніше «Нафтогаз України» оголосив, що ціна на газ для українців залишатиметься незмінною - 7,96 грн за кубометр блакитного палива.

Така ціна на газ діятиме щонайменше до 30 квітня 2024-го року.

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