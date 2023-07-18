«Нафтогаз України» зробив пояснення щодо проблеми, з якою часто стикаються українці – переплати за газ.

«Нафтогаз України» розповів клієнтам, як можна повернути переплату за газ.

«Шановні клієнти, якщо ви змінили постачальника газу, але оплатили рахунки за спожите блакитне паливо попередній компанії, гроші можна повернути», - запевнив «Нафтогаз україни».

У такій ситуації «Нафтогаз України» радить споживачам звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати.

«Попередня газопостачальна компанія протягом 5 календарних днів має надати вам відповідь та повернути переплату», - запевняє «Нафтогаз України».

Крім того, «Нафтогаз України» нагадав, що лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу.

Також українцям слід знати, що дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками, на жаль, не існує.

«Додатково інформуємо, що у разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, останній має право на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156», - підкреслили в «Нафтогаз України».

У свою чергу клієнти «Нафтгогаз України» скаржаться, що дійсно мають таку проблему. Деяким повернути гроші так і не вдалося.

«І що, писала на електрону пошту два рази,а потім укр.поштою відправила листа з усіма документами, це було ще в вересні 2022, і у відповідь тиша»,

«Є переплата в Полтавагазі. Надіслали усі документи, отримали листа приблизно такого змісту: ми згодні, що на вашому рахунку є кошти, але віддамо, як повернетеся до нас. На картку, згідно закону, вони не повернуть»,

«Чудово. А куди писати заяву на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених Мінімальними стандартами? Ваші телефони не відповідають на ці питання і форму заяви де взяти?».

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