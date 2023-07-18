«Нафтогаз України» розповів клієнтам, як можна повернути переплату за газ.
«Шановні клієнти, якщо ви змінили постачальника газу, але оплатили рахунки за спожите блакитне паливо попередній компанії, гроші можна повернути», - запевнив «Нафтогаз україни».
У такій ситуації «Нафтогаз України» радить споживачам звернутися особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати.
«Попередня газопостачальна компанія протягом 5 календарних днів має надати вам відповідь та повернути переплату», - запевняє «Нафтогаз України».
Крім того, «Нафтогаз України» нагадав, що лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу.
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Також українцям слід знати, що дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками, на жаль, не існує.
«Додатково інформуємо, що у разі ігнорування попереднім постачальником письмової вимоги щодо повернення переплати споживачу, останній має право на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених Мінімальними стандартами та вимогами до якості обслуговування споживачів та постачання природного газу, затверджених постановою НКРЕКП від 21.09.2017 року № 1156», - підкреслили в «Нафтогаз України».
У свою чергу клієнти «Нафтгогаз України» скаржаться, що дійсно мають таку проблему. Деяким повернути гроші так і не вдалося.
«І що, писала на електрону пошту два рази,а потім укр.поштою відправила листа з усіма документами, це було ще в вересні 2022, і у відповідь тиша»,
«Є переплата в Полтавагазі. Надіслали усі документи, отримали листа приблизно такого змісту: ми згодні, що на вашому рахунку є кошти, але віддамо, як повернетеся до нас. На картку, згідно закону, вони не повернуть»,
«Чудово. А куди писати заяву на отримання компенсації у розмірах та порядку встановлених Мінімальними стандартами? Ваші телефони не відповідають на ці питання і форму заяви де взяти?».
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