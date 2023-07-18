«Нафтогаз Украины» сделал объяснение относительно проблемы, с которой часто сталкиваются украинцы – переплаты за газ.

«Нефтегаз Украины» рассказал клиентам, как можно вернуть переплату за газ.

«Уважаемые клиенты, если вы сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть», – заверил «Нафтогаз Украины».

В такой ситуации «Нафтогаз Украины» советует потребителям обратиться лично в предыдущую газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты.

«Предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 календарных дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату», – уверяет «Нафтогаз Украины».

Кроме того, "Нафтогаз Украины" напомнил, что только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа.

Также украинцам следует знать, что действенного механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует.

«Дополнительно информируем, что в случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования по возврату переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и снабжению природным газом, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 21.09.2017 № 1156», - подчеркнули в «Нафтогазе Украины».

В свою очередь клиенты «Нефтегаза Украины» жалуются, что действительно имеют такую ​​проблему. Некоторым вернуть деньги так и не удалось.

«И что, писала на электронную почту два раза, а затем укр.почтой отправила письмо со всеми документами, это было еще в сентябре 2022, и в ответ тишина»,

«Есть переплата в Полтавагазе. Направили все документы, получили письмо примерно такого содержания: мы согласны, что на вашем счету есть средства, но отдадим, как вернетесь к нам. На карточку, согласно закону, они не вернут»,

"Прекрасно. А куда писать заявление на получение компенсации в размерах и порядке, установленных Минимальными стандартами? Ваши телефоны не отвечают на эти вопросы и форму заявления, где взять?».

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