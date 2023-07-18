«Нефтегаз Украины» рассказал клиентам, как можно вернуть переплату за газ.
«Уважаемые клиенты, если вы сменили поставщика газа, но оплатили счета за потребленное голубое топливо предыдущей компании, деньги можно вернуть», – заверил «Нафтогаз Украины».
В такой ситуации «Нафтогаз Украины» советует потребителям обратиться лично в предыдущую газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты.
«Предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 календарных дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату», – уверяет «Нафтогаз Украины».
Кроме того, "Нафтогаз Украины" напомнил, что только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа.
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Также украинцам следует знать, что действенного механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует.
«Дополнительно информируем, что в случае игнорирования предыдущим поставщиком письменного требования по возврату переплаты потребителю, последний имеет право на получение компенсации в размерах и порядке установленных Минимальными стандартами и требованиями к качеству обслуживания потребителей и снабжению природным газом, утвержденным постановлением НКРЭКУ от 21.09.2017 № 1156», - подчеркнули в «Нафтогазе Украины».
В свою очередь клиенты «Нефтегаза Украины» жалуются, что действительно имеют такую проблему. Некоторым вернуть деньги так и не удалось.
«И что, писала на электронную почту два раза, а затем укр.почтой отправила письмо со всеми документами, это было еще в сентябре 2022, и в ответ тишина»,
«Есть переплата в Полтавагазе. Направили все документы, получили письмо примерно такого содержания: мы согласны, что на вашем счету есть средства, но отдадим, как вернетесь к нам. На карточку, согласно закону, они не вернут»,
"Прекрасно. А куда писать заявление на получение компенсации в размерах и порядке, установленных Минимальными стандартами? Ваши телефоны не отвечают на эти вопросы и форму заявления, где взять?».
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