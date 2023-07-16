На странице «Нафтогаз Украины» один из клиентов пожаловался, что Газоснабжающая компания якобы ни за что не отвечает.

«Получается, вы обычная прокладка за большие деньги. Деньги получаете, но ни за что не отвечаете и ничего не делаете, вы просто покупаете газ, который уже доставили мне в газовую плиту и тут же сразу мне его продали.

Схема супер. За вас все делают горгазы и облгазы. Главное, это вовремя выписать квитанцию, а это очень сложная работа, которая требует очень много сотрудников» , - выразил свое мнение мужчина в адрес «Нафтогаз Украины».

Реагируя на жалобу, «Нафтогаз Украины» заверил, что для того чтобы газ надежно поставлялся и горел под чайниками украинцев, нужна ежедневная работа тысяч людей, которые его ищут, добывают, транспортируют и доставляют.

Ранее "Нафтогаз Украины" напомнил украинцам, что компания является поставщиком газа.

Таким образом «Нафтогаз Украина» обеспечивает покупку газа, информирует клиентов о цене газа, порядке оплаты; начисляет оплату за потребленный газ и отправляет квитанции; предоставляет сервисы и консультации через центры обслуживания и онлайн; предупреждает потребителей о задолженности.

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"Нафтогаз" объявил об изменениях и новых функциях - что стало работать по-другому.

Также сообщалось, что в "Нафтогазе" предостерегли украинцев от серьезной ошибки.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз Украины" предупредил о возможных затруднениях с передачей показаний.