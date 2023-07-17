«Нафтогаз України» зробив пояснення щодо перевірки показників лічильників природного газу і не тільки.

Так, клієнтка «Нафтогаз України» звернула увагу на попередження від АТ «Київоблгаз», що з 11 липня будуть здійснюватись серед населення-споживачів заходи щодо Контрольного зняття показників лічильника природного газу та перевірки безпечної експлуатації систем газопостачання та газового обладнання.

«Для належного виконання Оператором ГРМ функцій щодо забезпечення гарантованого рівня надійності, безпеки, якості та величини тиску газу, запобігання можливим витокам газу та недопущення аварійних ситуацій, споживач зобов’язаний забезпечити доступ на власні об’єкти представникам Оператора ГРМ за їх службовим посвідченням для виконання службових обов'язків", - йдеться у документі, який оприлюднив клієнт «Нафтогаз Україна».

Також мешканців просять сприяти у забезпеченні вільного доступу до внутрішньо-будинкової системи газопостачання від точки приєднання.

«ОблГаз вже не є постачальником газу, на яких підставах вони ходять з перевірками?

Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" можете прокоментувати ось це?», - звернулась клієнтка до «Нафтогаз Україна».

У своєму поясненні «Нафтогаз Україна» підкреслив, що "Нафтогаз України" - постачає газ населенню, у той час як АТ "Київоблгаз" надає послугу розподілу газу (доставки).

«Оператор ГРМ здійснює підключення/відключення газопостачання, реагує на аварійні виклики, усуває аварії та здійснює обслуговування газового обладнання і газової мережі та веде облік показань лічильника. Тому саме працівники АТ "Київоблгаз" відвідують помешкання споживачів для проведення контрольного зняття показань», - запевнив «Нафтогаз України».

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Також повідомлялось, що "Нафтогаз України" оголосив про зміни.

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