На сторінці «Нафтогаз України» один з клієнтів поскаржився, що Газопостачальна компанія нібито ні за що не відповідає.

«Виходить, ви звичайна прокладка за великі гроші. Гроші отримуєте, але ні за що не відповідаєте і нічого не робите, ви просто купуєте газ , який вже доставили мені до газової плити і тут же відразу мені його продали.

Схема супер. За вас все роблять міськгази і облгази. Головне, це вчасно виписати квитанцію, а це дуже складна робота, яка потребує дуже багато співробітників», - висловив свою думку чоловік на адресу «Нафтогаз України».

Реагуючи на скаргу, «Нафтогаз України» запевнив, що для того, щоб газ надійно постачався та горів під чайниками українців, потрібна щоденна робота тисяч людей, які його шукають, видобувають, транспортують і доставляють.

Раніше «Нафтогаз України» нагадав українцям, що компанія є постачальником газу.

А, отже «Нафтогаз Україна» забезпечує купівлю газу, інформує клієнтів про ціну газу, порядок оплати; нараховує оплату за спожитий газ та надсилає квитанції; надає сервіси та консультації через центри обслуговування та онлайн; попереджає споживачів про заборгованість.

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