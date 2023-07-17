«Нафтогаз Украины» сделал объяснение по поводу проверки показателей счетчиков природного газа и не только.

Так, клиентка «Нафтогаз Украины» обратила внимание на предупреждение от АО «Киевоблгаз», что с 11 июля будут осуществляться среди населения-потребителей меры по контролю снятия показателей счетчика природного газа и проверки безопасной эксплуатации систем газоснабжения и газового оборудования.

«Для надлежащего выполнения Оператором ГРМ функций обеспечения гарантированного уровня надежности, безопасности, качества и величины давления газа, предотвращения возможных утечек газа и недопущения аварийных ситуаций, потребитель обязан обеспечить доступ на собственные объекты представителям Оператора ГРМ по их служебному удостоверению для выполнения служебных обязанностей", - говорится в документе, обнародованном клиентом "Нафтогаз Украины".

Также жителей просят содействовать в обеспечении свободного доступа к внутридомовой системе газоснабжения от точки присоединения.

«ОблГаз уже не является поставщиком газа, на каких основаниях они ходят с проверками? Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" можете прокомментировать вот это?» , - обратилась клиентка в «Нафтогаз Украины».

В своем объяснении "Нафтогаз Украины" подчеркнул, что "Нафтогаз Украины" - снабжает газ населением, в то время как АО "Киевоблгаз" предоставляет услугу распределения газа (доставки).

«Оператор ГРМ осуществляет подключение/отключение газоснабжения, реагирует на аварийные вызовы, устраняет аварии и обслуживает газовое оборудование и газовую сеть и ведет учет показаний счетчика. Поэтому именно работники АО "Киевоблгаз" посещают квартиры потребителей для проведения контрольного снятия показаний», - заверил «Нафтогаз Украины».

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Также сообщалось, что "Нафтогаз Украины" объявил об изменениях.

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