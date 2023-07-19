«Нафтогаз України» повідомив про важливі зміни, які торкнуться багатьох споживічав.

«Нафтогаз України» попередив, що вітдепер зміниться для клієнтів АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Вінницягаз» і АТ «Сумигаз», пише Politeka.net.

«Відтепер передати показання лічильника та скористатись іншими сервісами обліку газу ви можете через ресурси ГК «Нафтогаз України», - йдеться у повідомленні.

Також «Нафтогаз України» підкреслив, що, зокрема, з 28 липня по 5 серпня і надалі показання газового лічильника споживачам з Дніпропетровської, Вінницької та Сумської областей слід передавати за допомогою сервісів my.gas.ua: особистого кабінету my.gas.ua; через чатботи GASUA у Viber, Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger; SMS-повідомленням на номер 4647.

«Наголошуємо: будь-які інші платформи обліку не є коректними та працювати не будуть», -попередили в «Нафтогаз України», додавши, що клієнтську підтримку абонентам надаватимуть оператори Контакт—центру ГК «Нафтогаз України».

Деякі українці вирішили зробити уточнення щодо змін:

«Тобто, тепер показники лічильників слід передавати не газорозподільчому підприємству, як це було раніше, а напряму постачальнику?».

У «Нафтогаз України» відповіли, що особові рахунки клієнтів АТ «Сумигаз», АТ «Вінницягаз» і АТ «Дніпропетровськгаз» , тариф на розподіл газу, банківські реквізити для оплати залишаються незмінними.

Оплату за послуги розподілу газу необхідно проводити до 20 числа поточного місяця. АТ «Сумигаз», АТ «Вінницягаз» і АТ «Дніпропетровськгаз» зберігається та може бути використана як оплата майбутніх періодів.

«Змінюються лише способи передачі показань лічильників….», - пояснили в «Нафтогаз України».

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