«Нафтогаз Украины» предупредил, что отныне изменится для клиентов АО «Днепропетровскгаз», АО «Винницагаз» и АО «Сумыгаз», пишет Politeka.net.

«Отныне передать показания счетчика и воспользоваться другими сервисами учета газа вы можете через ресурсы ГК «Нафтогаз Украины», – говорится в сообщении.

Также «Нафтогаз Украины» подчеркнул, что, в частности, с 28 июля по 5 августа и далее показания газового счетчика потребителям из Днепропетровской, Винницкой и Сумской областей следует передавать посредством сервисов my.gas.ua: личного кабинета my.gas.ua; через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger; SMS-сообщением на номер 4647.

«Отмечаем: любые другие платформы учета не корректны и работать не будут», - предупредили в «Нафтогаз Украины», добавив, что клиентскую поддержку абонентам будут оказывать операторы Контакт-центра ГК «Нафтогаз Украины».

Некоторые украинцы решили сделать уточнение по поводу изменений:

«То есть теперь показатели счетчиков следует передавать не газораспределительному предприятию, как это было раньше, а напрямую поставщику?».

В "Нафтогаз Украины" ответили, что личные счета клиентов АО "Сумыгаз", АО "Винницагаз" и АО "Днепропетровскгаз", тариф на распределение газа, банковские реквизиты для оплаты остаются неизменными.

Оплату за услуги распределения газа необходимо производить до 20 числа текущего месяца. АО «Сумыгаз», АО «Винницагаз» и АО «Днепропетровскгаз» сохраняется и может быть использована как оплата будущих периодов.

«Изменяются только способы передачи показаний счетчиков…», - объяснили в «Нафтогаз Украины».

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