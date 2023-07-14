«Нафтогаз України» пояснив клієнтам, чому газ може змінити колір і про що це свідчить.

«Нафтогаз України» звернувся до українських споживачів із важливою інформацією, пише Politeka.net.

Так, «Нафтогаз України» вирішив пояснити, «чому в конфорках неякісний газ».

Згідно з повідомленням «Нафтогаз України», дійсно, газ може змінити колір на червоний або жовтий. Це відбувається з декількох причин.

«Нафтогаз України» підкреслив, що зміна кольору газу відбувається тоді, коли забруднена газова плита, в приміщенні недостатньо кисню або ж недостатній тиск у системі.

Також у «Нафтогаз Україна» зазначили, що якщо проблема у забрудненій плиті, треба почитисти сопло пальника.

«Якщо відчуваєте запах газу, телефонуйте на номер 104 – єдиний телефон служби газу», - нагадав «Нафтогаз України».

Крім того, у «Нафтогаз України» пояснили українцям, що компанія «Нафтогаз України» - постачальник газу.

Отже, «Нафтогаз України» забезпечує купівлю газу, інформує клієнтів про ціну газу, порядок оплати; нароховує оплату за спожитий газ та надсилаємо квитанції; надає сервіси та консультації через центри обслуговування та онлайн; попереджує споживачів про заборгованість.

«Питання щодо утримування труб, якими газ надходить у вашу оселю від постачальника; усування аварій, технічного стану газопроводу та питання якості газу; плати за транспортування газу та неправильно нарахованих обсягів спожитого газу. Вирішує ваш оператор ГРМ (облгаз чи міськгаз)», - підкреслили у «Нафтогаз України».

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