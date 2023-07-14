«Нафтогаз України» звернувся до українських споживачів із важливою інформацією, пише Politeka.net.
Так, «Нафтогаз України» вирішив пояснити, «чому в конфорках неякісний газ».
Згідно з повідомленням «Нафтогаз України», дійсно, газ може змінити колір на червоний або жовтий. Це відбувається з декількох причин.
«Нафтогаз України» підкреслив, що зміна кольору газу відбувається тоді, коли забруднена газова плита, в приміщенні недостатньо кисню або ж недостатній тиск у системі.
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Також у «Нафтогаз Україна» зазначили, що якщо проблема у забрудненій плиті, треба почитисти сопло пальника.
«Якщо відчуваєте запах газу, телефонуйте на номер 104 – єдиний телефон служби газу», - нагадав «Нафтогаз України».
Крім того, у «Нафтогаз України» пояснили українцям, що компанія «Нафтогаз України» - постачальник газу.
Отже, «Нафтогаз України» забезпечує купівлю газу, інформує клієнтів про ціну газу, порядок оплати; нароховує оплату за спожитий газ та надсилаємо квитанції; надає сервіси та консультації через центри обслуговування та онлайн; попереджує споживачів про заборгованість.
«Питання щодо утримування труб, якими газ надходить у вашу оселю від постачальника; усування аварій, технічного стану газопроводу та питання якості газу; плати за транспортування газу та неправильно нарахованих обсягів спожитого газу. Вирішує ваш оператор ГРМ (облгаз чи міськгаз)», - підкреслили у «Нафтогаз України».
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Також повідомлялось, що "Ощадбанк" відповів на болюче питання щодо затримок грошей для ВПО.
Крім того, Politeka.net писала, що "Нафтогаз" виставляє рахунки з "віртуальними" кубами газу.