"Нафтогаз Украины" объяснил клиентам, почему газ может изменить цвет и о чем это свидетельствует.

"Нафтогаз Украины" обратился к украинским потребителям с важной информацией, пишет Politeka.net.

Так, "Нафтогаз Украины" решил объяснить, "почему в конфорках некачественный газ".

Согласно сообщению "Нафтогаз Украины", действительно, газ может изменить цвет на красный или желтый. Это происходит по нескольким причинам.

«Нафтогаз Украины» подчеркнул, что изменение цвета газа происходит тогда, когда загрязнена газовая плита, в помещении недостаточно кислорода или недостаточное давление в системе.

Также в «Нафтогаз Украины» отметили, что если проблема в загрязненной плите, нужно почистить сопло горелки.

«Если чувствуете запах газа, звоните по телефону на номер 104 – единственный телефон службы газа», - напомнил «Нафтогаз Украины».

Кроме того, в «Нафтогаз Украины» объяснили украинцам, что компания «Нафтогаз Украины» – поставщик газа.

Таким образом, «Нафтогаз Украины» обеспечивает покупку газа, информирует клиентов о цене газа, порядке оплаты; начисляет оплату за потребленный газ и присылаем квитанции; предоставляет сервисы и консультации через центры обслуживания и онлайн; предупреждает потребителей о задолженности.

«Вопрос по содержанию труб, по которым газ поступает в ваш дом от поставщика; устранение аварий, технического состояния газопровода и качества газа; платы за транспортировку газа и неправильно начисленных объемов потребленного газа Решает ваш оператор ГРМ (облгаз или горгаз)», – подчеркнули в «Нафтогаз Украины».

Последние новости Украины:

Стихия наделала новую беду в Украине - спасатели делают все, что могут.

Также сообщалось, что "Ощадбанк" ответил на болезненный вопрос о задержках денег для ВПЛ.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" выставляет счета с "виртуальными" кубами газа.