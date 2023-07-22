«Нафтогаз Украины», рассказывая о формировании, движении квитанций и их оплате сообщил, когда ждать новых платежей за газ.
"В июле квитанция за июнь должна быть у вас от 16 до 24 числа", - подчеркнул "Нафтогаз Украины".
«Нафтогаз Украины» также рассказал, что формирование квитанции начинается с получения информации от Оператора ГРМ (гор- или облгаз) о потребленных объемах газа за месяц. Их выгружают с информационной платформы Оператора газотранспортной системы Украины ежемесячно после 9 числа.
Также «Нефтогаз Украины» объяснил, по какой формуле происходит расчет.
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«Считаем по формуле: потребленные объемы газа х действующий тариф 7,96 грн/м³ = сумма к уплате», - объяснил «Нафтогаз Украины» потребителям.
Также «Нефтогаз Украины» советует клиентам выбирать онлайн счет, то есть отказаться от бумажной платежки.
В свою очередь украинцы указали «Нефтогаз Украины», что далеко не у всех есть такая возможность:
«Учтите то, что большинство ваших клиентов – обычные пенсионеры (не всегда из города). Не каждый имеет хотя бы смартфон, а о терминалах умолчу…» .
Ранее «Нафтогаз Украины» объявил, что цена на газ для украинцев будет оставаться неизменной – 7,96 грн за кубометр голубого топлива.
Такая цена на газ будет действовать, по меньшей мере, до 30 апреля 2024 года.
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