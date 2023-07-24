Так, «Нафтогаз України» розповів про особовий рахунок, пише Politeka.net.

На своїй сторінці у Facebook «Нафтогаз України» підкреслив, що особовий рахунок – це персональний номер споживача газу, який допомагає ідентифікувати вйого у системі.

Дізнатися номер особового рахунку, як підкреслив «Нафтогаз України», можна, звернувшись до контакт-центру ГК «Нафтогаз України».

«EIC код – це персональний газовий номер об'єкта газопостачання, який складається з 16 символів (латинських літер та цифр). Наприклад, 56XM19A205987456. Його можна знайти в особистому кабінеті, контакт-центрі вашого облгазу або в рахунку за розподіл чи постачання газу», - розповіли в «Нафтогаз».

Крім того, «Нафтогаз» звертає увагу щодо показань.

«Звертаємо увагу, у графі «спожито» вказуються об’єми спожитого газу, а не показання лічильника. Від оператора ГРМ (вашого обл- або міськгазу) ми отримуємо лише об’єми спожитого газу в кубометрах. Згідно чинних норм законодавства саме оператор ГРМ виконує функцію обліку природного газу», - запевнили в «Нафтогаз».

Отже, усвоїй платіжці ГК «Нафтогаз України» вказує суму до сплати, фіксує борг або переплату.

«Будьте уважні, якщо ви здійснили оплату умовно після 30 червня, ці кошти не будуть відображені у вашій поточній платіжці, а лише в квитанції за наступний місяць. Наприклад, борг за червень складає 200 грн, його оплата пройшла 2 липня, відобразиться ця сума в платіжці за липень, яку ви отримаєте у серпні», - закликали в «Нафтогаз».

Нагадаємо, у зв’язку з переходом АТ «Дніпропетровськгаз», АТ «Вінницягаз» та АТ «Сумигаз» до Групи Нафтогаз усі клієнти цих компаній користуватимуться сервісами обліку газу Газопостачальної компанії «Нафтогаз України».

«Звертаємо вашу увагу, що будь-які інші сервіси обліку не є коректними та працювати не будуть», - підкреслювали в «Нафтогаз».

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