Так, "Нафтогаз Украины" рассказал об лицевом счете, пишет Politeka.net.

На своей странице в Facebook «Нефтогаз Украины» подчеркнул, что лицевой счет – это персональный номер потребителя газа, который помогает идентифицировать его в системе.

Узнать номер лицевого счета, как подчеркнул «Нафтогаз Украины», можно, обратившись в контакт-центр ГК «Нафтогаз Украины».

«EIC код – это персональный газовый номер объекта газоснабжения, состоящий из 16 символов (латинских букв и цифр). Например, 56XM19A205987456. Его можно найти в личном кабинете, контакт-центре вашего облгаза или в счете за распределение или поставку газа», – рассказали в «Нафтогаз».

Кроме того, «Нафтогаз» обращает внимание относительно показаний.

"Обращаем внимание, в графе потреблено указываются объемы потребленного газа, а не показания счетчика. От оператора ГРМ (вашего обл- или горгаза) мы получаем только объемы потребленного газа в кубометрах. Согласно действующим нормам законодательства именно оператор ГРМ выполняет функцию учета природного газа», – заверили в «Нафтогаз».

Следовательно, в своей платежке ГК «Нафтогаз Украины» указывает сумму к уплате, фиксирует долг или переплату.

«Будьте внимательны, если вы произвели оплату условно после 30 июня, эти средства не будут отражены в вашей текущей платежке, а только в квитанции за следующий месяц. К примеру, долг за июнь составляет 200 грн, его оплата прошла 2 июля, отразится эта сумма в платежке за июль, которую вы получите в августе», - призвали в «Нафтогаз».

Напомним, в связи с переходом АО «Днепропетровскгаз», АО «Винницагаз» и АО «Сумыгаз» в Группу Нафтогаз все клиенты этих компаний будут пользоваться сервисами учета газа Газоснабжающей компании «Нафтогаз Украины».

«Обращаем ваше внимание, что любые другие сервисы учета не корректны и работать не будут», - подчеркивали в «Нафтогаз».

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