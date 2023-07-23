Клієнтка «Нафтогаз України» розповіла про неприємну ситуацію, яка з нею відбувається.

На сторінці «Нафтогаз України» в Facebook з’явилася скарга однієї з клієнток, яка так і стверждує – «Мене тероризує «Нафтогаз України».

«Мене тероризує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" із телефону +380736842818 і вимагає борги за газ, які із кожним місяцем катастрофічно ростуть», - розповіла жінка.

Зі слів клієнтки «Нафтогаз України», ніяких боргів в неї немає і ця інформація компанії доступна.

«У моїх особистих кабінетах Нафтогаз України і Газопостачальної компанії відмічається регулярна оплата згідно лічильника, де боргів немає. Це один із видів шахрайства?», - запитала обурена жінка.

«Нафтогаз України» на скаргу відреагував. Жінці запропонували зв’язатися з компанією, вказавши номер особового рахунку для перевірки інформації.

Раніше «Нафтогаз України» роз’яснив, звідки з’являються в платіжках цифри «з повітря».

«Передача показань лічильника із запізненням чи їх не надання взагалі — одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках», - наполягає «Нафтогаз України».

Українців попередили, що у випадку неотримання даних до 5 числа включно облгаз самостійно вказує ваш обсяг споживання газу (на рівні вашого середнього споживання). Через це, мовляв, «й бувають непорозуміння».

У свою чергу клієнти поскаржились, що стикаються з нкоректними даними у платіжках, не дивлячись на те, що показники були передані вчасно:

«В травні передали вчасно, з фото. Але нарахували нам на 12 кубів більше? То який в цьому сенс? Або Нафтогаз щось накрутив, або облгаз неправильно передали показники»,

«Знати б ще, чому з 23 року доставка газу йде більше куб ніж в середньому споживання взагалі. На декілька кубів більше! Ми стільки не випалюємо і не випалювали ніколи. Зайві 3-4 куби щомісяця. В платіжці відображається фактичне споживання газу і поруч йде доставка на 3-4 куб більше».

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