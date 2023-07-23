На сторінці «Нафтогаз України» в Facebook з’явилася скарга однієї з клієнток, яка так і стверждує – «Мене тероризує «Нафтогаз України».
«Мене тероризує Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" із телефону +380736842818 і вимагає борги за газ, які із кожним місяцем катастрофічно ростуть», - розповіла жінка.
Зі слів клієнтки «Нафтогаз України», ніяких боргів в неї немає і ця інформація компанії доступна.
«У моїх особистих кабінетах Нафтогаз України і Газопостачальної компанії відмічається регулярна оплата згідно лічильника, де боргів немає. Це один із видів шахрайства?», - запитала обурена жінка.
«Нафтогаз України» на скаргу відреагував. Жінці запропонували зв’язатися з компанією, вказавши номер особового рахунку для перевірки інформації.
Нова грошова допомога, до українців прийдуть комісії: "Власники житла мають…"
"Укрзалізниця" блокує українців, облікові записи пасажирів закриваються: хто потрапив під "гарячу руку"
Будували 10 років: як виглядає унікальний енергозберігаючий будинок Руслани Лижичко
"Виходить коридор смерті": українців попередили про найсерйознішу проблему ЗСУ на фронті
Погані новини з Бахмута, росіяни успішно контратакували: що зараз відбувається навколо міста
Раніше «Нафтогаз України» роз’яснив, звідки з’являються в платіжках цифри «з повітря».
«Передача показань лічильника із запізненням чи їх не надання взагалі — одна з основних причин некоректних нарахувань у платіжках», - наполягає «Нафтогаз України».
Українців попередили, що у випадку неотримання даних до 5 числа включно облгаз самостійно вказує ваш обсяг споживання газу (на рівні вашого середнього споживання). Через це, мовляв, «й бувають непорозуміння».
У свою чергу клієнти поскаржились, що стикаються з нкоректними даними у платіжках, не дивлячись на те, що показники були передані вчасно:
«В травні передали вчасно, з фото. Але нарахували нам на 12 кубів більше? То який в цьому сенс? Або Нафтогаз щось накрутив, або облгаз неправильно передали показники»,
«Знати б ще, чому з 23 року доставка газу йде більше куб ніж в середньому споживання взагалі. На декілька кубів більше! Ми стільки не випалюємо і не випалювали ніколи. Зайві 3-4 куби щомісяця. В платіжці відображається фактичне споживання газу і поруч йде доставка на 3-4 куб більше».
Останні новини України:
Гроші можна повернути - "Нафтогаз України" оголосив, як це зробити.
Клієнт публічно відчохвостив "Нафтогаз України".