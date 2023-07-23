На странице «Нафтогаз Украины» в Facebook появилась жалоба одной из клиенток, которая так и утверждает – «Меня терроризирует «Нафтогаз Украины».
«Меня терроризирует Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" по телефону +380736842818 и требует долги за газ, которые с каждым месяцем катастрофически растут», - рассказала женщина.
По словам клиентки «Нафтогаз Украины», никаких долгов у нее нет и эта информация компании доступна.
«В моих личных кабинетах Нафтогаз Украины и Газоснабжающей компании отмечается регулярная оплата по счетчику, где долгов нет. Это один из видов мошенничества?», – спросила возмущенная женщина.
"Нафтогаз Украины" на жалобу отреагировал. Женщине предложили связаться с компанией, указав номер лицевого счета для проверки информации.
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Ранее "Нафтогаз Украины" разъяснил, откуда появляются в платежках цифры "из воздуха".
"Передача показаний счетчика с опозданием или их не предоставление вообще - одна из основных причин некорректных начислений в платежках", - настаивает "Нафтогаз Украины".
Украинцев предупредили, что в случае неполучения данных до 5 числа включительно, облгаз самостоятельно указывает ваш объем потребления газа (на уровне вашего среднего потребления). Поэтому, мол, «и бывают недоразумения».
В свою очередь клиенты пожаловались, что сталкиваются с корректными данными в платежках, несмотря на то, что показатели были переданы вовремя:
«В мае передали вовремя, с фото. Но насчитали ли нам на 12 кубов больше? Так какой же в этом смысл? Либо Нафтогаз что-то накрутил, либо облгаз неправильно передали показатели»,
«Знать бы еще почему с 23 года доставка газа идет больше куб чем в среднем потребление вообще. На несколько кубов больше! Мы столько не выжигаем и не выжигаем никогда. Лишние 3-4 куба ежемесячно. В платежке отображается фактическое потребление газа и рядом идет доставка на 3-4 куб больше».
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