Клиентка «Нафтогаз Украины» рассказала о неприятной ситуации, которая с ней происходит.

На странице «Нафтогаз Украины» в Facebook появилась жалоба одной из клиенток, которая так и утверждает – «Меня терроризирует «Нафтогаз Украины».

«Меня терроризирует Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" по телефону +380736842818 и требует долги за газ, которые с каждым месяцем катастрофически растут», - рассказала женщина.

По словам клиентки «Нафтогаз Украины», никаких долгов у нее нет и эта информация компании доступна.

«В моих личных кабинетах Нафтогаз Украины и Газоснабжающей компании отмечается регулярная оплата по счетчику, где долгов нет. Это один из видов мошенничества?», – спросила возмущенная женщина.

"Нафтогаз Украины" на жалобу отреагировал. Женщине предложили связаться с компанией, указав номер лицевого счета для проверки информации.

Ранее "Нафтогаз Украины" разъяснил, откуда появляются в платежках цифры "из воздуха".

"Передача показаний счетчика с опозданием или их не предоставление вообще - одна из основных причин некорректных начислений в платежках", - настаивает "Нафтогаз Украины".

Украинцев предупредили, что в случае неполучения данных до 5 числа включительно, облгаз самостоятельно указывает ваш объем потребления газа (на уровне вашего среднего потребления). Поэтому, мол, «и бывают недоразумения».

В свою очередь клиенты пожаловались, что сталкиваются с корректными данными в платежках, несмотря на то, что показатели были переданы вовремя:

«В мае передали вовремя, с фото. Но насчитали ли нам на 12 кубов больше? Так какой же в этом смысл? Либо Нафтогаз что-то накрутил, либо облгаз неправильно передали показатели»,

«Знать бы еще почему с 23 года доставка газа идет больше куб чем в среднем потребление вообще. На несколько кубов больше! Мы столько не выжигаем и не выжигаем никогда. Лишние 3-4 куба ежемесячно. В платежке отображается фактическое потребление газа и рядом идет доставка на 3-4 куб больше».

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