«Нафтогаз України» повідомив, що кількість споживачів, які обирають онлайн рахунок зростає щодня.

«Сьогодні від паперової платіжки відмовились більше 1,1 млн клієнтів», - констатував «Нафтогаз України».

Також «Нафтогаз України» розповів про формування, рух квитанцій та їх оплату.

«Формування квитанції починається з Отримання інформації від Оператора ГРМ (міськ- або облгаз) про спожиті об’єми газу за місяць. Їх вивантажуємо з інформаційної платформи Оператора газотранспортної системи України після 9-го числа щомісяця», - повідомив «Нафтогаз України».

Квитанції віддаютсья на друк в типографію щомісяця з 11 числа. Цей процес триває 6 робочих днів. Далі рахунки доставляються в регіони, а листоноші їх розносять протягом 5 робочих днів в містах і 7 — в селах.

«В липні квитанція за червень має бути у вас від 16 до 24 числа», - наголосили в «Нафтогаз України».

Також «Нафтогаз України» пропонує користуватися онлайн-ресурсами компанії.

«У зв’язку з військовою агресією РФ у деяких регіонах нашої країни виникають труднощі з логістикою і, на жаль, не всі наші клієнти можуть отримати паперовий рахунок», - пояснили в «Нафтогаз Україна».

Останні новини України:

"Нафтогаз України" оголосив про серйозні зміни для споживачів.

Гроші можна повернути - "Нафтогаз України" оголосив, як це зробити.

Клієнт публічно відчохвостив "Нафтогаз України".