«Нафтогаз України» повідомив, куди звертатись у разі переплати за газ, але ситуація виявилася серйознішою.

Українці скаржаться «Нафтогаз України», що повертати переплату за газ їм не хочуть, пише Politeka.net.

«Звернулась рекомендованим листом до Івано-Франківськгаззбут ще в січні. Ні коштів, ні відповіді!»,

«Є переплата в Полтавагазі. Надіслали усі документи, отримали листа приблизно такого змісту: ми згодні, що на вашому рахунку є кошти, але віддамо, як повернетеся до нас. На картку, згідно закону, вони не повернуть»,

«Переплатили велику суму і повернути ніяк не можемо»,

«Не повертають! Я звернулась особисто,14.12.22, до цього часу ще жду. До того спілкувалась через електрон пошту. Усі документи є,відповідь-ми ведемо перемови про повернення напряму. Чекайте. Запитання - як довго це ще буде?»,

«КиївгазЕнерджи не повертає кошти»,

«Я також написала заяву 22.09.2022 на повернення коштів в сумі 22624гр і до цього часу ніхто коштів не повернув.Як повернути мені кошти,коли Нафтогаз постійно телефонує і вимагають сплатити цю суму?», - скаржаться українці.

«Нафтогаз України», відповідаючи на скарги, повідомив, що на даний момент механізму щодо автоматичного переведення коштів між компаніями не існує. Але постачальник зобов’язаний повернути гроші.

«Згідно із законодавством України, ваш попередній постачальник не може відмовити вам у поверненні переплати. У разі, якщо ви вже письмово зверталися до попереднього постачальника з вимогою про повернення переплати вартості природного газу, однак так і не отримали коштів або обґрунтованої відповіді, ви маєте право направити на адресу постачальника заяву за примірною формою», - запевнив «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» також підкреслив, що це питання споживач самостійно вирішує зі своїм попереднім постачальником.

«Нафтогаз України» також надав інструкцію, як діяти у разі переплати за газ. Необхідно звернутись особисто до попередньої газопостачальної компанії і написати заяву на повернення переплати.

«Попередня газопостачальна компанія протягом 5 робочих днів має надати вам відповідь та повернути переплату», - запевнив «Нафтогаз України», додавши, що лише клієнт має право забрати свою переплату у попереднього постачальника газу.

Дієвого механізму щодо переводу коштів або взаєморозрахунків між постачальниками не існує.

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