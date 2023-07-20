«Нафтогаз Украины» сообщил, куда обращаться в случае переплаты за газ, но ситуация оказалась более серьезной.

Украинцы жалуются «Нафтогаз Украины», что возвращать переплату за газ им не хотят, пишет Politeka.net.

«Обратилась заказным письмом в Ивано-Франковскгазсбыт еще в январе. Ни средств, ни ответа!",

«Есть переплата в Полтавагазе. Направили все документы, получили письмо примерно такого содержания: мы согласны, что на вашем счету есть средства, но отдадим, как вернетесь к нам. На карточку, согласно закону, они не вернут»,

«Переплатили крупную сумму и вернуть никак не можем» ,

«Не возвращают! Я обратилась лично, 14.12.22, до сих пор еще жду. До этого общалась по электронной почте. Все документы есть, ответ-мы ведем переговоры о возвращении напрямую. Ждите. Вопрос – как долго это еще будет?» ,

«КиевгазЭнерджи не возвращает средства»,

«Я также написала заявление 22.09.2022 на возврат средств в сумме 22624гр и до сих пор никто средств не вернул. Как вернуть мне средства, когда Нафтогаз постоянно звонит по телефону и требуют уплатить эту сумму?» , – жалуются украинцы.

«Нафтогаз Украины», отвечая на жалобы, сообщил, что на данный момент механизма автоматического перевода средств между компаниями не существует. Но поставщик обязан вернуть деньги.

«Согласно законодательству Украины ваш предыдущий поставщик не может отказать вам в возвращении переплаты. В случае, если вы уже в письменном виде обращались к предыдущему поставщику с требованием о возврате переплаты стоимости природного газа, однако так и не получили средств или обоснованного ответа, вы имеете право направить в адрес поставщика заявление по примерной форме», - заверил «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» также подчеркнул, что этот вопрос потребитель самостоятельно решает со своим предыдущим поставщиком.

«Нафтогаз Украины» также представил инструкцию, как действовать в случае переплаты за газ. Необходимо обратиться лично в предварительную газоснабжающую компанию и написать заявление на возврат переплаты.

"Предыдущая газоснабжающая компания в течение 5 рабочих дней должна предоставить вам ответ и вернуть переплату", - заверил "Нафтогаз Украины", добавив, что только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа.

Действующего механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками не существует.

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