«Нафтогаз Украины» сообщил, что количество потребителей, выбирающих онлайн счет растет ежедневно.

"Сегодня от бумажной платежки отказались более 1,1 млн клиентов", - констатировал "Нафтогаз Украины".

Также «Нафтогаз Украины» рассказал о формировании, движении квитанций и их оплате.

«Формирование квитанции начинается с получения информации от Оператора ГРМ (гор- или облгаз) о потребленных объемах газа за месяц. Их выгружаем с информационной платформы Оператора газотранспортной системы Украины после 9 числа ежемесячно», - сообщил «Нафтогаз Украины».

Квитанции отдаются на печать в типографию ежемесячно с 11 числа. Этот процесс длится 6 рабочих дней. Далее счета доставляются в регионы, а почтальоны их разносят в течение 5 рабочих дней в городах и 7 — в селах.

"В июле квитанция за июнь должна быть у вас от 16 до 24 числа", - подчеркнули в "Нафтогазе Украины".

Также «Нефтегаз Украины» предлагает пользоваться онлайн-ресурсами компании.

"В связи с военной агрессией РФ в некоторых регионах нашей страны возникают трудности с логистикой и, к сожалению, не все наши клиенты могут получить бумажный счет", - пояснили в "Нафтогаз Украины".

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