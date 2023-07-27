«Нафтогаз України» радить оформити субсидію, пише Politeka.net.

«Нафтогаз України» також зазначив, що цього року є можливість отримати її за спрощеною процедурою.

Як повідомив «Нафтогаз України», оформити субсидію можна в онлайн-кабінеті на веб порталі або в мобільному додатку Пенсійного фонду України або на Порталі Дія, поштою або особисто у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Також є можливість оформити субсидію, особисто подавши документи уповноваженим територіальних громад, у центрах надання адміністративних послуг.

«В заяві на отримання субсидії відтепер достатньо вказати ваші: прізвище, ім’я та по-батькові, серію і номер паспорта, ІПН, склад домогосподарства, дату народження, адресу, зручний канал для комунікацій та ІВАN, на який бажаєте отримувати виплату», - наголосили в «Нафтогаз України», вказавши також посилання на заяву для друку.

«Нафтогаз України» також підкреслив, що більшості домогосподарств, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, перепризначать виплати автоматично.

«Однак, як пояснюють у Міністерстві соціальної політики, деяким родинам потрібно повторно звернутися із заявою», - пояснили в «Нафтогаз України».

Зокрема у тому випадку, якщо ви отримуєте житлову субсидію за місцем фактичного проживання, як внутрішньо переміщені особи; якщо у складі є задекларовані особи; кількість фактично проживаючих зареєстрованих (задекларованих) осіб менша, ніж кількість зареєстрованих осіб.

Також повторно звернутись із заявою необхідно людям, які звертаються за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива і тим, хто орендує житлове приміщення для проживання і звертається за житловою субсидією на оплату житлово-комунальних послуг.

Нагадаємо, програму житлових субсидій було започатковано у 1995 році рішенням Уряду України для допомоги малозабезпеченим родинам в оплаті житлово-комунальних послуг.

Розмір субсидії розраховується як різниця між вартістю житлово-комунальних послуг в межах соціальних норм і нормативів та обсягом обов’язкового платежу.

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