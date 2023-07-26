«Нафтогаз України» роз’яснив важливий нюанс щодо платіжок, які українці отримають за газ.

«Нафтогаз України» повідомив, що у своїй платіжці ГК «Нафтогаз України» вказує суму до сплати, фіксує борг або переплату.

«Будьте уважні, якщо ви здійснили оплату умовно після 30 червня, ці кошти не будуть відображені у вашій поточній платіжці, а лише в квитанції за наступний місяць.

Наприклад, борг за червень складає 200 грн, його оплата пройшла 2 липня, відобразиться ця сума в платіжці за липень, яку ви отримаєте у серпні», - роз’яснив «Нафтогаз» українцям.

У свою чергу українці вказали на зміни в платіжках, яким вони не раді.

«Раніше показники були в квитанції, а тепер це дуже складно для вас, це вам вигідно. Акцентуєте тільки про сплату. Зробіть нарешті порядок і не обкрадайте людей», - написала одна зі споживачок на сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.

У «Нафтогаз України», реагуючи на скаргу, підкреслили, що ГК «Нафтогаз України» є постачальником газу, а облгази (оператори ГРМ) відповідають за прийняття показів лічильника, облік та нарахування об’ємів газу, а також послуги з розподілу (транспортування) газу, технічне обслуговування газової мережі та обладнання.

«Тому, в рахунках за постачання газу від нашої колмпанії, вказані лише нарахування об'єму отримані від облгазу, а в рахунку за розподіл газу від оператора ГРМ, вказано передані показники лічильника», - пояснив «Нафтогаз України».

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