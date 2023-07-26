«Нафтогаз Украины» разъяснил важный нюанс относительно платежек, которые украинцы получат за газ.

"Нафтогаз Украины" сообщил, что в своей платежке ГК "Нафтогаз Украины" указывает сумму к уплате, фиксирует долг или переплату.

«Будьте внимательны, если вы произвели оплату условно после 30 июня, эти средства не будут отражены в вашей текущей платежке, а только в квитанции за следующий месяц.

К примеру, долг за июнь составляет 200 грн, его оплата прошла 2 июля, отразится эта сумма в платежке за июль, которую вы получите в августе», - разъяснил «Нафтогаз» украинцам .

В свою очередь, украинцы указали на изменения в платежках, которым они не рады.

«Раньше показатели были в квитанции, а теперь это очень сложно для вас, это вам выгодно. Акцентируете только об уплате. Сделайте наконец порядок и не обворовывайте людей», - написала одна из потребительниц на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

В «Нефтогаз Украины», реагируя на жалобу, подчеркнули, что ГК «Нафтогаз Украины» является поставщиком газа, а облгазы (операторы ГРМ) отвечают за принятие показов счетчика, учет и начисление объемов газа, а также услуги по распределению (транспортировке) газа, техническое обслуживание газовой сети и оборудования

«Поэтому, в счетах за поставку газа от нашей компании, указаны только начисления объема полученные от облгаза, а в счете за распределение газа от оператора ГРМ, указаны переданные показатели счетчика», - пояснил «Нафтогаз Украины».

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Ранее "Нафтогаз Украины" сообщил, почему в платежке нет показаний.

Также сообщалось, что клиент публично отчехвостил "Нафтогаз Украины".

Кроме того, Politeka.net писала, что в "Нафтогазе" предостерегли украинцев от серьезной ошибки.