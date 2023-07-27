"Нафтогаз Украины" советует оформить субсидию, пишет Politeka.net.

«Нафтогаз Украины» также отметил, что в этом году есть возможность получить ее по упрощенной процедуре.

Как сообщил «Нафтогаз Украины», оформить субсидию можно в онлайн-кабинете на веб-портале или в мобильном приложении Пенсионного фонда Украины или на Портале Дия, по почте или лично в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Также есть возможность оформить субсидию, лично предоставив документы уполномоченным территориальных общин в центрах предоставления административных услуг.

«В заявлении на получение субсидии теперь достаточно указать ваши: фамилию, имя и отчество, серию и номер паспорта, ИНН, состав домохозяйства, дату рождения, адрес, удобный канал для коммуникаций и ІВАN, на который хотите получать выплату», - отметили в "Нафтогаз Украины", указав также ссылку на заявление для печати.

«Нафтогаз Украины» также подчеркнул, что большинству домохозяйств, получавших субсидии в прошлом отопительном сезоне, переназначат выплаты автоматически.

"Однако, как объясняют в Министерстве социальной политики, некоторым семьям нужно повторно обратиться с заявлением", - пояснили в "Нафтогаз Украины".

В частности, в том случае, если вы получаете жилищную субсидию по месту фактического проживания, как внутренне перемещенные лица; если в составе есть задекларированные лица; количество фактически проживающих зарегистрированных (задекларированных) лиц меньше количества зарегистрированных лиц.

Также повторно обратиться с заявлением необходимо людям, обращающимся за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива и арендующим жилое помещение для проживания и обращающимся за жилищной субсидией на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Напомним, программа жилищных субсидий была начата в 1995 году решением Правительства Украины для помощи малоимущим семьям в оплате жилищно-коммунальных услуг.

Размер субсидии рассчитывается как разница между стоимостью жилищно-коммунальных услуг внутри социальных норм и нормативов и объемом обязательного платежа.

Последние новости Украины:

Платежки за доставку газа – "Нафтогаз" сообщил, кому сейчас нужно платить деньги.

"Нафтогаз" сообщил, почему нет показаний в платежке.

Также сообщалось, что "Нафтогаз" сделал важное объявление относительно бумажных счетов.