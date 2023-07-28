Оголошення «Нафтогаз України» зробив на своїй офіційній сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.

«Шановні клієнти, нагадуємо! Відсьогодні, 28 липня, і традиційно до 5 серпня можна передавати показання лічильника через наші сервіси обліку газу», - йдеться в повідомленні «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» також нагадує, що передати дані про спожиті кубометри можна в особистому кабінеті my.gas.ua, на сайті без реєстрації за спрощеною процедурою, через чатботи GASUA у Viber , Telegram. Також NaftogazGasSupply у Facebook Messenger, а також за телефонами.

Крім того, передати дані також можна за допомогою SMS-повідомлення на номер 4647.

Наразі, підкреслює «Нафтогаз України», така можливість доступна виключно для клієнтів Кропивницька філія "Газмережі", Дніпровська філія "Газмережі", Харківська філія «Газмережі», АТ "Вінницягаз", АТ "Житомиргаз" АТ "Сумигаз", Київоблгаз, Донецькоблгаз, АТ "Львівгаз", АТ "Криворіжгаз" , АТ "Харківміськгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", Газмережі

«Передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом. Це зекономить ваш час», - підкреслює «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» наголисив, що потрібно продублювати попередні цифри.

«Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання». При передачі фактичних показань лічильника дані можуть бути скориговані», - попередив «Нафтогаз України».

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