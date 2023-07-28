Объявление «Нафтогаз Украины» сделал на своей официальной странице «Нефтегаз Украины» в Facebook.

«Уважаемые клиенты, напоминаем! Сегодня, 28 июля, и традиционно до 5 августа можно передавать показания счетчика через наши сервисы учета газа», - говорится в сообщении «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» также напоминает, что передать данные о потребленных кубометрах можно в личном кабинете my.gas.ua, на сайте без регистрации по упрощенной процедуре, через чаты GASUA в Viber, Telegram. Также NaftogazGasSupply в Facebook Messenger, а также по телефону.

Кроме того, передать данные можно с помощью SMS-сообщения на номер 4647.

В настоящее время, подчеркивает «Нафтогаз Украины», такая возможность доступна исключительно для клиентов Кропивницкий филиал "Газсети", Днепровский филиал "Газсети", Харьковский филиал "Газсети", АО "Винницагаз", АО "Житомиргаз" АО "Сумыгаз", Киевоблгаз, Донецко АО "Львовгаз", АО "Криворожгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Днепропетровскгаз", Газсети

«Передавать показания счетчика необходимо даже, если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом. Это сэкономит ваше время», - подчеркивает «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» подчеркнул, что нужно продублировать предыдущие цифры.

«Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут насчитать объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления». При передаче фактических показаний счетчика данные могут быть скорректированы», – предупредил «Нафтогаз Украины».

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