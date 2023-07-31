«Нафтогаз Украины» объяснил, как действовать при возникновении достаточно популярной проблемы – переплате за газ.

"Нафтогаз Украины" заверил, что вернуть деньги можно, пишет Politeka.net.

Об этом «Нафтогаз» сообщил в ответе на жалобу клиента.

"Что делать, если была переплата на определенную сумму. Поставщик поменялся. В настоящее время это Нафогаз. Обращался в газовое хозяйство. Развели руками... Требовали платежные чеки, потеряны. Личный счет тот же, а средства в трубу? Сумма не маленькая», - сообщил потребитель на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Отвечая на жалобу о переплате за газ, «Нафтогаз Украины» разъяснил, что делать в таком случае.

«Если у Вас есть переплата от предыдущего поставщика, вернуть переплату возможно на свой банковский счет. Для этого следует написать заявление Вашему предыдущему поставщику газа, прикрепив копии нескольких документов.

Переслать заявление можно по официальному почтовому или электронному адресу предыдущего поставщика», - подчеркнули в «Нафтогаз Украины».

Также в «Нафтогазе» добавили, что в случае, если чеки потеряны, необходимо обратиться в учреждение, где осуществляли оплату и попросить дубликаты чеков.

Напомним, только клиент имеет право забрать свою переплату у предыдущего поставщика газа.

«Действенного механизма перевода средств или взаиморасчетов между поставщиками, к сожалению, не существует», - объясняли ранее в «Нафтогаз Украины».

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