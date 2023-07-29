«Нафтогаз України» уточнив, кого з українців стосується зміна алгоритму з передачі показань.

«Нафтогаз України» чекає на показання лічильників з 28 липня по 5 серпня, пише Politeka.net.

«Алгоритм з передачі показників змінився лише для клієнтів Кропивницької філії "Газмережі", Дніпровської філії "Газмережі", Харківської філії «Газмережі», АТ "Вінницягаз", АТ "Житомиргаз" АТ "Сумигаз", Київоблгаз, Донецькоблгаз, АТ "Львівгаз", АТ "Криворіжгаз", АТ "Харківміськгаз", АТ "Дніпропетровськгаз", Газмережі», - уточнив «Нафтогаз України», відповідаючи на питання однієї з споживачок.

«Нафтогаз України» також зазначив, що споживачі інших операторів ГРМ передають показання, як і раніше, до місцевого облгазу.

Додамо, що «Нафтогаз України» наполягає, що передавати показання лічильника необхідно навіть, якщо ви тимчасово не проживаєте у помешканні та не користувалися газом.

«Потрібно продублювати попередні цифри. Якщо цього не зробити, оператори ГРМ (міськ- або облгаз) можуть нарахувати обсяг спожитого газу на основі «планового щомісячного об’єму споживання», - попереджаю «Нафтогаз України».

При передачі фактичних показань лічильника дані можуть бути скориговані.

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