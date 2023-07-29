«Нафтогаз Украины» уточнил, кого из украинцев касается изменение алгоритма передачи показаний.

«Нафтогаз Украины» ожидает показания счетчиков с 28 июля по 5 августа, пишет Politeka.net.

«Алгоритм по передаче показателей изменился только для клиентов Кропивницкого филиала "Газсети", Днепровского филиала "Газсети", Харьковского филиала "Газсети", АО "Винницагаз", АО "Житомиргаз" АО "Сумыгаз", Киевоблгаз, Донецкоблгаз, АО АО "Криворожгаз", АО "Харьковгоргаз", АО "Днепропетровскгаз", Газсети», - уточнил "Нафтогаз Украины", отвечая на вопрос одной из потребительниц.

«Нафтогаз Украины» также отметил, что потребители других операторов ГРМ передают показания, как и раньше - в местный облгаз.

Добавим, что «Нафтогаз Украины» настаивает, что передавать показания счетчика необходимо даже, если вы временно не проживаете в доме и не пользовались газом.

«Нужно продублировать предыдущие цифры. Если этого не сделать, операторы ГРМ (гор- или облгаз) могут насчитать объем потребленного газа на основе «планового ежемесячного объема потребления», – предупреждаю «Нафтогаз Украины».

При передаче фактических показаний счетчика данные могут быть скорректированы.

Последние новости Украины:

"Нафтогаз" указал на важный нюанс в платежках.

Также "Нафтогаз Украины" сделал уточнение относительно уплаты за доставку газа.

Ранее "Нафтогаз Украины" объяснил, почему в платежке нет показаний.