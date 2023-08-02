"Нафтогаз Украины" возмутил потребителя бытового газа проблемой, которая, по его словам, не решается уже три месяца.

На странице «Нафтогаз Украины» в Facebook рассерженный потребитель сообщил о проблемах с личным кабинетом.

«Уже три месяца не могу войти в личный кабинет. Когда пытаюсь зайти, компьютер пишет: Приложение не активно. Это приложение сейчас не доступно. Его разработчик знает об этой проблеме. Вы можете войти в аккаунт, когда приложение будет активировано повторно. И что это значит?», - возмущается клиент «Нефтегаз Украины».

Потребитель также подчеркнул, что раньше приложение работало отлично и нареканий не было.

«Но последние три месяца это какой-то ужас. Я не профессор, а простой пенсионер и не совсем разбираюсь в ваших этих проблемах. Сделайте хоть что-то толковое для людей, в крайнем случае оставьте то приложение, которое было раньше», - требует клиент от «Нафтогаз Украины».

Также мужчина сообщил, что платить за газ на данный момент отказывается:

"До свидания. Платить буду, как будет нормально работать Личный кабинет. Достали».

В «Нафтогаз Украины» на жалобу оперативно отреагировали, заверив, что ответ был предоставлен в личных сообщениях.

«Мы с пониманием относимся к вашей ситуации. Просмотрели предоставленную Вами информацию повторно и ответили в личных сообщениях (мессенджере)», - подчеркнули в «Нафтогаз Украины».

Напомним, «Нафтогаз Украины» ранее сообщил, что с 28 июля и традиционно до 5 августа можно передавать показания счетчика через их сервисы учета газа.

Последние новости Украины:

"Нафтогаз" подсказал украинцам, как вернуть деньги на свой счет.

Алгоритм по передаче показаний изменился – "Нафтогаз" сообщил, кого касается.

Кроме того, Politeka.net писала, что "Нафтогаз" сделал серьезное предупреждение.