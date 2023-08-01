Клієнтка «Нафтогаз України» емоційно висловилася щодо проблеми, вирішення якої вона не може дочекатися.

Клієнтка «Нафтогаз України» поскаржилась, що не може зайти у свій кабінет на сайті, пише Politeka.net.

«Виправте вже ту кляту помилку в кабінеті! Я вже тисячу разів змінювала пароль, у мене браузер зберігає паролі, але кожного разу коли я входжу в кабінет пише, що пароль не вірний хоча при відновлені паролю пише, що я вводжу старий!», - емоційно висловилася жінка на сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.

У «Нафтогаз України» на скаргу відреагували, попросивши клієнтку надати номер особового рахунку для перевірки інформації.

Додамо, що «Нафтогаз України» похвалився досягненнями щодо обслуговування клієнтів.

«Понад 3,5 млн дзвінків опрацював контакт - центр ГК «Нафтогаз України» за півроку. Над забезпеченням високоякісного клієнтського обслуговування працює 143 спеціаліста», - повідомили в «Нафтогаз України».

«Нафтогаз України» також уточнив, що щомісячно працівниками «Контакт-центру» опрацьовується близько 600 тисяч вхідних дзвінків, майже 3 тисячі письмових звернень, та 75 тисяч звернень, які надійшли через онлайн канали.

Крім того, «Нафтогаз України» повідомив, що кожен дзвінок до контакнт-центру триває до 4 хвилин.

Останні новини України:

Алгоритм з передачі показників змінився - "Нафтогаз" повідомив, кого стосується.

Також "Нафтогаз України" зробив уточнення щодо оплати за доставку газу.

Раніше "Нафтогаз України" пояснив, чому в платіжці немає показань.