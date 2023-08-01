Клиентка «Нафтогаз Украины» эмоционально высказалась по поводу проблемы, решения которой она не может дождаться.

Клиентка "Нафтогаз Украины" пожаловалась, что не может зайти в свой кабинет на сайте, пишет Politeka.net.

«Исправьте уже ту проклятую ошибку в кабинете! Я уже тысячу раз меняла пароль, у меня браузер сохраняет пароли, но каждый раз когда я вхожу в кабинет пишет, что пароль не верен хотя при восстановлении пароля пишет, что я ввожу старый!», - эмоционально высказалась женщина на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

В «Нафтогаз Украины» на жалобу отреагировали, попросив клиентку предоставить номер лицевого счета для проверки информации.

Добавим, что «Нафтогаз Украины» похвастался достижениями относительно обслуживания клиентов.

«Более 3,5 млн звонков обработал контакт – центр ГК «Нафтогаз Украины» за полгода. Над обеспечением высококачественного клиентского обслуживания работает 143 специалиста», - сообщили в «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз Украины» также уточнил, что ежемесячно работниками «Контакт-центра» обрабатывается около 600 тысяч входящих звонков, почти 3 тысячи письменных обращений и 75 тысяч обращений, поступивших через онлайн каналы.

Кроме того, «Нафтогаз Украины» сообщил, что каждый звонок в контакт-центр длится до 4 минут.

Последние новости Украины:

Алгоритм по передаче показателей изменился – "Нафтогаз" сообщил, кого касается.

Также "Нафтогаз Украины" сделал уточнение относительно оплаты за доставку газа.

Ранее "Нафтогаз Украины" объяснил, почему в платежке нет показаний.