Клиентка "Нафтогаз Украины" пожаловалась, что не может зайти в свой кабинет на сайте, пишет Politeka.net.
«Исправьте уже ту проклятую ошибку в кабинете! Я уже тысячу раз меняла пароль, у меня браузер сохраняет пароли, но каждый раз когда я вхожу в кабинет пишет, что пароль не верен хотя при восстановлении пароля пишет, что я ввожу старый!», - эмоционально высказалась женщина на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.
В «Нафтогаз Украины» на жалобу отреагировали, попросив клиентку предоставить номер лицевого счета для проверки информации.
Добавим, что «Нафтогаз Украины» похвастался достижениями относительно обслуживания клиентов.
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«Более 3,5 млн звонков обработал контакт – центр ГК «Нафтогаз Украины» за полгода. Над обеспечением высококачественного клиентского обслуживания работает 143 специалиста», - сообщили в «Нафтогаз Украины».
«Нафтогаз Украины» также уточнил, что ежемесячно работниками «Контакт-центра» обрабатывается около 600 тысяч входящих звонков, почти 3 тысячи письменных обращений и 75 тысяч обращений, поступивших через онлайн каналы.
Кроме того, «Нафтогаз Украины» сообщил, что каждый звонок в контакт-центр длится до 4 минут.
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