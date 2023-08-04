"Нафтогаз Украины" уже отреагировал, пишет Politeka.net.
«…В 90-е годы мы сжигали старым котлом 890 кубов газа при морозе на улице – 30 градусов. Сейчас при теплой зиме тот же котел накаляет 1000 кубов с крюком, о морозных днях я вообще молчу. Дом мой 104 квадрата.
Во вторых, в мае месяце 22-го года (когда уже шла полная полномасштабная) приехали газовики местные… впаяли мне долг в 122 тыс.грн, и отрезали газоснабжение. Вопрос, куда и как моя семья могла использовать в мае месяце на такую сумму кубов газа? Уже второй год я не могу добиться правды!» - говорится в очередной жалобе, которая появилась на странице «Нафтогаз Украины».
Еще одна клиентка сообщила, что такая же ситуация не только у этой женщины:
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«Такая ситуация не только у вас. С несуществующими долгами люди столкнулись по всей Украине. И главное – нельзя ничего доказать. Даже при наличии всех квитанций по оплате с указанными показателями и сохранными скринфото счетчика. За каждый месяц. В газконторе стоят на своем - должны заплатить и все, потому что так посчитала система».
В «Нефтогаз Украины» отреагировали на жалобу, пообещав разобраться с ситуацией.
«Для проверки информации, пожалуйста, дайте номер лицевого счета. Вместе с Вами во всем разберемся…», - заверили в «Нефтегаз Украины».
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