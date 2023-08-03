«Нафтогаз України» підкреслив, що у споживачів є думка про «розбавлення» газу, пише Politeka.net.

«Нафтогаз України» підкреслює, що ця думка хибна.

«Є хибна думка споживачів природного газу, щодо його можливого «розбавлення»: «довго вода закипає», «раніше бистріше закипало та варило на газовій плиті» та інше», - зазначили у «Нафтогаз України», пояснивши причини, того, що відбувається.

«Нафтогаз України» запевняє, що причин повільного закипання води в чайнику на газовій плиті може бути декілька.

Серед них техничний стан газової плити.

«Якщо пальники невідрегульовані або засмічені, якість полум’я може змінюватись», - пояснили в «Нафтогаз України».

Ще одна причина – стан газових приладів.

«Користувачі газу мають постійно слідкувати за чистотою газових приладів та своєчасно прибирати залишки сміття, яке може забити пальники та вплинути на якість подачі газу», - закликають в «Нафтогаз України».

Якість посуду також впливає на швидкість закипання. Так, наявність накипу на дні та стінках також впливають на час закипання води.

«Своєчасне очищення посуду від накипу вплине на час готування», - наголошують в «Нафтогаз України».

Ефективне використання об’ємів рідини – ще одна причина. Як пояснили в «Нафтогаз України», наприклад, для приготування чашки чаю недоцільно кип’ятити повний чайник у 2-3 літри. Це впливає на час приготування та на економію природного газу, що прийдеться оплачувати за лічильником.

«Провітрювання приміщень, де використовуються газові прилади. Одним з факторів безпечного та стабільного горіння газу є приплив повітря у приміщення, де використовуються газові прилади», - підкреслюють в «Нафтогаз України».

Також в «Нафтогаз» зазначили, що один із показників якості природного газу — це теплота згоряння (калорійність). Вона повинна становити не менше 7600 ккал/м3. Але українцям постачається навіть більш якісне паливо — з калорійністю у середньому 8300 ккал/м3.

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