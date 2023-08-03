«Нафтогаз Украины» сообщил, разбавляют ли газ, за который платят миллионы украинцев

"Нафтогаз Украины" подчеркнул, что у потребителей есть мнение о "разбавлении" газа, пишет Politeka.net.

«Нафтогаз Украины» подчеркивает, что это мнение ошибочно.

«Есть заблуждение потребителей природного газа относительно его возможного «разбавления»: «долго вода закипает», «раньше быстрее закипало и варило на газовой плите» и прочее», - отметили в «Нафтогаз Украины», объяснив причины происходящего.

«Нафтогаз Украины» уверяет, что причин медленного закипания воды в чайнике на газовой плите может быть несколько.

В их числе техническое состояние газовой плиты.

«Если горелки неотрегулированы или засорены, качество пламени может изменяться», – пояснили в «Нафтогаз Украины».

Еще одна причина – состояние газовых устройств.

«Пользователи газа должны постоянно следить за чистотой газовых приборов и своевременно убирать остатки мусора, которые могут забить горелки и повлиять на качество подачи газа», - призывают в «Нафтогаз Украины».

Качество посуды также оказывает влияние на скорость закипания. Так, наличие накипи на дне и стенках также оказывают влияние на время закипания воды.

«Своевременная очистка посуды от накипи повлияет на время приготовления», - подчеркивают в «Нафтогаз Украины».

Эффективное использование объемов жидкости – еще одна причина.

Как объяснили в «Нафтогаз Украины», например, для приготовления чашки чая нецелесообразно кипятить полный чайник в 2-3 литра. Это влияет на время приготовления и экономию природного газа, который придется оплачивать по счетчику.

«Проветривание помещений, где используются газовые приборы. Одним из факторов безопасного и стабильного горения газа является приток воздуха в помещение, где используются газовые приборы», – подчеркивают в «Нафтогаз Украины».

Также в "Нафтогазе" отметили, что один из показателей качества природного газа - это теплота сгорания (калорийность). Она должна составлять не менее 7600 ккал/м3. Но украинцам поставляется даже более качественное топливо с калорийностью в среднем 8300 ккал/м3.

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