«Нафтогаз України» повідомив, як і який газ потрапляє до осель українців.

«Нафтогаз України», відповідаючи на питання щодо якості газу, який отримують українці, повідомив, що газ до осель подають газорозподільчі мережі.

«Природний газ надходить від газорозподільних станцій (ГРС), які відносяться до магістральних газопроводів. На таких ГРС природний газ готують для подачі споживачам за вимогами державних стандартів, а саме очищують від домішок, одоризують для набуття специфічного запаху», - повідомили на сторінці «Нафтогаз України» в Facebook.

Також в «Нафтогаз України» запевнили, що розбавлення газу просто неможливе.

«Розбавлення газу неможливе у технологічному процесі, оскільки це було б небезпечно та економічно невигідно. Кожного дня на ГРС проводиться аналіз природного газу на відповідність стандартам. Від ГРС до газорозподільних мереж, в тому числі газорегулюючих пунктів (ГРП), система герметична», - наголошують в «Нафтогаз України».

Будь-яке втручання у розподільну мережу – це, як кажуть у «Нафтогаз України», падіння тиску газу і, як наслідок, його відтік.

«Відповідно такі втручання неможливі з огляду на забезпечення безпеки, а система не пристосована для додавання домішок», - кажуть в «Нафтогаз України».

У разі виникнення запаха газу українців закликають терміново покинути загазоване приміщення та зателефонувати в аварійну службу газу за номером 104.

У свою чергу українці висловили своє спостереження:

«Не знаю, що ви там робите з тим газом, але чомусь дуже різниться тепловіддача від нього влітку та взимку.... Помітити це можна навіть по часу закипання води на плиті. Кожної нової зими тепловіддача від газу все зменшується! А тому майте мужність казати людям правду»,

«Система мусить бути пристосована до додавання домішок (деодоранта) інакше витік газу не вловлюватиметься».

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