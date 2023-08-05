«Нафтогаз Украины» сообщил, как и какой газ попадает в дома украинцев.

«Нафтогаз Украины», отвечая на вопрос относительно качества газа, который получают украинцы, сообщил, что газ в дома подают газораспределительные сети.

«Природный газ поступает от газораспределительных станций (ГРС), относящихся к магистральным газопроводам. На таких ГРС природный газ готовят для подачи потребителям по требованиям государственных стандартов, а именно очищают от примесей, одоризируют для приобретения специфического запаха», - сообщили на странице «Нафтогаз Украины» в Facebook.

Также в «Нафтогаз Украины» заверили, что разбавление газа просто невозможно.

«Разбавление газа невозможно в технологическом процессе, поскольку это было бы опасно и экономически невыгодно. Каждый день на ГРС проводится анализ природного газа на соответствие стандартам. От ГРС до газораспределительных сетей, в том числе газорегулирующих пунктов (ГРП), система герметична», - подчеркивают в «Нафтогаз Украины».

Любое вмешательство в распределительную сеть – это, как говорят в «Нафтогаз Украины», падение давления газа и, как следствие, его отток.

«Соответственно, такие вмешательства невозможны с учетом обеспечения безопасности, а система не приспособлена для добавления примесей», - говорят в «Нафтогаз Украины».

В случае возникновения запаха газа украинцев призывают срочно покинуть загазованное помещение и позвонить по телефону в аварийную службу газа по номеру 104.

В свою очередь украинцы выразили свое наблюдение:

«Не знаю, что вы там делаете с тем газом, но почему-то очень отличается теплоотдача от него летом и зимой… Заметить это можно даже по времени закипания воды на плите. Каждую новую зиму теплоотдача от газа все уменьшается! А потому имейте мужество говорить людям правду»,

Последние новости Украины:

Люди жалуются на несуществующие долги от "Нафтогаз Украины".

Также сообщалось, что "Нафтогаз" дал исчерпывающий ответ, разбавляют ли газ, который получают украинцы.

Напомним также, что "Нефтогаз" доконал неприятной проблемой.