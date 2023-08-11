В память о святом Мученике Каллинике сегодня отмечается народный праздник 11 августа - Калинов день.

Так, 11 августа православные верующие празднуют Рождество Николая Чудотворца 2022.

По церковному календарю 11 августа верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца, он жил в Риме в III-IV веке нашей эры.

Жизнь святого была наполнена благодеяниями и чудесами.

Церковь прославляет Николая Чудотворца как помощника людям, которые оказались в беде.

Известно, что 11 августа издавна было принято печь пироги из калины. также девушки с утра 11 августа умывались калиновым соком, а молодые парни преклонялись к калиновому стволу и верили, что растение даст им силу и мужество.

Рубить ветки калины категорически запрещалось сегодня.

Наши предки 11 августа собирали урожай грибов и орехов, а бабки-знахарки читали заговоры.

Люди верили, что именно сегодня ночью приходят ведьмы доить коров, после чего животные становились слабыми и даже могли умереть.

Чтобы это не случилось, хозяева животных закрывали двери хлева и вешали обереги.

11 августа наши предки придерживались запретов, так, не рекомендуется заниматься рукоделием с острыми предметами, работать в огороде, убирать в доме и заниматься тяжелым трудом.

Православная церковь категорически запрещает ругаться и ссориться 11 августа.

Источник: Униан.

Последние новости:

Судьба Рождества в Украине окончательно решена: когда будем праздновать.

Как сообщала Politeka, переход на новый календарь: в ПЦУ объяснили, чем он лучше и что изменится.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.