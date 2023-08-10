Дочерние компании "Нефтегаза" выполняют не только роль поставщика газа для большинства населения, но не все довольны предоставленными услугами.

Украинцы жалуются на беспорядок в работе облгазов и хотят, чтобы "Нафтогаз" забрал у них функцию передачи показателей счетчика. Многие жалуются, что "Нафтогаз" присылает платежки со странными суммами к оплате и это несмотря на то, что люди вовремя передают показатели. Негативные отзывы появились под сообщениями "Нафтогаз" в Фейсбук.

В частности, украинка поделилась, что раньше передавала показатели через сайт "104" и никаких проблем у нее не возникало. А когда она начала передавать данные через сайт "Нафтогаз" ей начали приходить странные платежки.

"За что я должна платить? Использовала 10 кубов за июль, передала показатели в срок, к оплате 0,32 грн!!!!! Это как?", - возмутилась женщина.

Еще одна клиентка "Нафтогаз" также пожаловалась на странные показатели, которые появляются в ее личном кабинете несмотря на то, что она вовремя их передает. В частности, в этот раз украинка рассказала, что в личном кабинете передала одни показатели счетчика, а через девять дней увидела совсем другие цифры.

"Через 9 дней возникает показатель 45725.6. Где взялось 25.6 кубов? За что я должна платить 200 грн. 99 коп.? Уже раз заплатила заранее в Львовгазбуд, а потом деньги пропали. Теперь и вы по той же схеме хотите делать откаты? Что это за виртуальные показатели?", - возмутилась клиентка "Нафтогаз".

В "Нафтогаз" пообещали помочь женщинам и разобраться с их проблемами.

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Напомним, "Нафтогаз Украины" сообщил, действительно ли разбавляют газ, который получают украинцы.

Также Politeka писала, что люди жалуются на несуществующие долги от "Нафтогаз Украины".

Как сообщала Politeka, что "Нафтогаз" доконал неприятной проблемой.