Украинцы жалуются на беспорядок в работе облгазов и хотят, чтобы "Нафтогаз" забрал у них функцию передачи показателей счетчика. Многие жалуются, что "Нафтогаз" присылает платежки со странными суммами к оплате и это несмотря на то, что люди вовремя передают показатели. Негативные отзывы появились под сообщениями "Нафтогаз" в Фейсбук.
В частности, украинка поделилась, что раньше передавала показатели через сайт "104" и никаких проблем у нее не возникало. А когда она начала передавать данные через сайт "Нафтогаз" ей начали приходить странные платежки.
"За что я должна платить? Использовала 10 кубов за июль, передала показатели в срок, к оплате 0,32 грн!!!!! Это как?", - возмутилась женщина.
Еще одна клиентка "Нафтогаз" также пожаловалась на странные показатели, которые появляются в ее личном кабинете несмотря на то, что она вовремя их передает. В частности, в этот раз украинка рассказала, что в личном кабинете передала одни показатели счетчика, а через девять дней увидела совсем другие цифры.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Новый смертельный удар по жилому кварталу: число погибших растет, разрушены храм и магазины
Россияне совершили новую массированную атаку, на местах разгорелись пожары: подробности и кадры разрушений
ВСУ обхитрили россиян и рванули вперед там, где никто не ожидал: "У оккупантов истерика"
Путин рассчитывает на затяжную войну: украинцев предупредили о новых угрозах
"Через 9 дней возникает показатель 45725.6. Где взялось 25.6 кубов? За что я должна платить 200 грн. 99 коп.? Уже раз заплатила заранее в Львовгазбуд, а потом деньги пропали. Теперь и вы по той же схеме хотите делать откаты? Что это за виртуальные показатели?", - возмутилась клиентка "Нафтогаз".
В "Нафтогаз" пообещали помочь женщинам и разобраться с их проблемами.
Последние новости Украины:
Напомним, "Нафтогаз Украины" сообщил, действительно ли разбавляют газ, который получают украинцы.
Также Politeka писала, что люди жалуются на несуществующие долги от "Нафтогаз Украины".
Как сообщала Politeka, что "Нафтогаз" доконал неприятной проблемой.